Details zum Fall Robinho veröffentlicht

Es sieht ganz und gar nicht gut aus für den ehemaligen Milan-Spieler Robinho. Das Mailänder Berufungsgericht hatte den Brasilianer im Dezember in zweiter Instanz verurteilt. Das Gericht bestätigte in seinem Urteil die neunjährige Haftstrafe wegen Vergewaltigung gegen den 37-Jährigen. In dem Urteil, das am Dienstag veröffentlicht wurde, kamen, wie das brasilianische Portal «Globo» berichtet, neue Details ans Licht.

Darin steht, dass Robinho und die anderen involvierten Beschuldigten der Gruppen-Vergewaltigung «eine besondere Verachtung für das Opfer ausdrückten, das brutal gedemütigt wurde». Außerdem hätten die Beteiligten versucht, «die Ermittlungen zu verfälschen, indem sie eine falsche und vorher abgesprochene Version des Sachverhalts berichteten».

Er lachte sein Opfer aus

In Sprachnachrichten, die im Urteil berücksichtigt wurde, hatte Robinho zudem gesagt: «Ich lache, weil es mir egal ist, die Frau war völlig betrunken, sie weiß nicht einmal, was passiert ist.»

Die Tat hatte sich 2013 ereignet. Robinho spielte damals bei der AC Milan. Im Januar des beschriebenen Jahres sorgte der brasilianische Stürmer abseits des Fußballplatzes für Aufsehen. Er soll mit mehreren Kollegen eine 22-jährige Frau in einem Mailänder Nachtclub vergewaltigt haben. Ein italienisches Gericht verurteilte Robinho 2017 für diesen Vorfall in dessen Abwesenheit zu neun Jahren Haft.

Robinho bestreitet die Tat bis heute. Doch um der Gefängnisstrafe zu entgehen, muss er sich nun an ein Gericht der dritten Instanz wenden. Seine Anwälte haben noch sechs Wochen Zeit, das Urteil anzufechten.

(L'essentiel/Adrian Hunziker)