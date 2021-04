Schalke 04 gewinnt wieder ein Bundesliga-​​Spiel

Schalke legte einen Blitzstart hin. Huntelaar nahm Bozdogan auf links mit, der ein Stück nach vorne lief und halbhoch nach innen flankte. Augsburg-Torwart Gikiewicz patzte und ließ den Ball nur abprallen, Serdar stand goldrichtig und staubte an seinem 24. Geburtstag ab. Was für ein Geburtstagsgeschenk! Der Treffer, er blieb der einzige am Sonntagnachmittag. Denn in der Folge verkaufte sich Schalke 04 in einem intensiven, aber chancenarmen Spiel durchaus ordentlich. Die Knappen waren in vielen Belangen überlegen, hatten auch ein Chancenplus. Der Sieg, auf den der Club eine so lange Zeit wartete, war somit verdient.

Von Augsburg kam nämlich nicht viel. Zwar kam das Team von Heiko Herrlich durchaus zu Chancen, doch zwingend waren sie nicht. DIn der 56. Minute hatte der junge Ruben Vargas etwa eine Großchance zum Ausgleich. Nachdem Stambouli eine Flanke von der rechten Augsburger Angriffsseite unfreiwillig vor die Füße des Schweizers ablegtet, feuerte dieser den Ball von der rechten Strafraumseite mit voller Wucht auf den kurzen Pfosten. Fährmann verhinderte den Einschlag jedoch mit einem tollen Reflex.





(L'essentiel/Nils Hänggi)