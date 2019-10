Brady führt Patriots zum Sieg gegen Redskins

Quarterback-Superstar Tom Brady und die New England Patriots haben in der amerikanischen Football-Liga NFL einen weiteren Sieg gefeiert. Der Super-Bowl-Champion gewann am Sonntag (Ortszeit) auswärts bei den Washington Redskins 33:7 (12:7). Der 42 Jahre alte Spielmacher warf für 348 Yards, drei Touchdowns und eine Interception. New England bleibt mit fünf Siegen aus fünf Partien weiter ungeschlagen.

Quarterback Aaron Rodgers und die Green Bay Packers konnten sich mit 34:24 (17:0) bei den Dallas Cowboys durchsetzen. Der Matchwinner im Team der Packers war Running Back Aaron Jones mit vier Touchdowns und 107 Lauf-Yards. Der 35-jährige Rodgers blieb ohne TD. Cowboys-Spielmacher Dak Prescott warf für 462 Yards und zwei Touchdowns. Hinzu kamen jedoch auch drei Interceptions.

Raiders schlagen Bears in London

Liga-MVP (wertvollster Spieler) Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs zogen gegen die Indianapolis Colts mit 13:19 (10:13) den Kürzeren. Colts Running Back Marlon Mack rannte für 132 Yards. Für die Chiefs war es die erste Niederlage im fünften Saisonspiel.

Quarterback Deshaun Watson führte die Houston Texans mit fünf Touchdown-Pässen und 426 Yards zu einem 53:32 (16:17) gegen die Atlanta Falcons. Wide Receiver Will Fuller fing drei von Watsons fünf TD-Pässen. Die Oakland Raiders besiegten die Chicago Bears 24:21 (17:0) in London. Raiders Running Back Josh Jacobs überzeugte mit 123 Lauf-Yards und zwei Touchdowns. Die Denver Broncos feierten mit einem 20:13 (17:0) gegen die Los Angeles Chargers ihren ersten Saisonerfolg. Broncos Running Back Phillip Lindsay rannte für 114 Yards und erzielte einen Touchdown.

NFL, 5. Spieltag:

Seattle Seahawks – Los Angeles Rams 30:29 Cincinnati Bengals – Arizona Cardinals 23:26 Houston Texans – Atlanta Falcons 53:32 Pittsburgh Steelers – Baltimore Ravens 23:26 n.V. Tennessee Titans – Buffalo Bills 7:14 Oakland Raiders – Chicago Bears 24:21 Carolina Panthers – Jacksonville Jaguars 34:27 New York Giants – Minnesota Vikings 10:28 Washington Redskins – New England Patriots 7:33 Philadelphia Eagles – New York Jets 31:6 New Orleans Saints – Tampa Bay Buccaneers 31:24 Los Angeles Chargers – Denver Broncos 13:20 Dallas Cowboys – Green Bay Packers 24:34 Kansas City Chiefs – Indianapolis Colts 13:19 San Francisco 49ers – Cleveland Browns (2.15 Uhr)

