Gerson Rodrigues spielt diese Saison in der Ligue1

Gerson Rodrigues läuft in der Saison 2021/22 für ESTAC Troyes in der Ligue 1 auf. Dies teilt der französische Club am Mittwoch via Twitter mit und heißt den 26-Jährigen Willkommen. Rodrigues wechselt zunächst auf Leihbasis zu den Franzosen. Der Verein sicherte sich zudem eine Kaufoption für den luxemburgischen Nationalspieler.

L’ESTAC et le @Dynamokyiv se sont entendus sur le prêt avec option d’achat pour la saison 21/22 de l’attaquant international luxembourgeois !

Bienvenue à Troyes @gerson7lux !

Plus d'infos — ESTAC Troyes (@estac_officiel) September 1, 2021

Für den Außenstürmer, der derzeit noch beim ukrainischen Erstligisten Dynamo Kiew unter Vertrag steht und in der vergangenen Saison mit seiner Mannschaft die Meisterschaft gewinnen konnte, ist es nach Telstar (Niederlande), Sheriff Tiraspol (Moldawien), Jubilo Iwata (Japan), Ankaragücü (Türkei) und Kiew (Ukraine) bereits die sechste Profistation im Ausland.

Жерсон Родрігес до кінця сезону буде виступати за «Труа»



Жерсон Родрігес до кінця сезону буде виступати за «Труа»

Люксембуржець проведе сезон 2021/2022 у французькій Лізі 1. — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) September 1, 2021

(L'essentiel)