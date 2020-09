Messis Vater äußert sich zu Wechsel

Jorge Messi steigt gestresst aus dem Auto. Eigentlich hat er gar keine Zeit und auch keine Lust, schon jetzt Fragen zu beantworten. Denn er hat an diesem Mittwoch ja doch einiges zu tun. Er soll nichts weniger als die Zukunft seines Sohns regeln und dem sechsfachen Weltfußballer dabei helfen, den FC Barcelona trotz allem verlassen zu können.

«Ich weiß nicht, ich weiß nicht», sagt Jorge Messi zu den Fragen, ob Manchester City ein Thema sei und eilt weiter. Auf die Frage, ob es eine Chance gebe, dass Messi in Barcelona bleibe, antwortet er: «Schwierig, schwierig.»

Jorge Messi ist in Barcelona:

Reporter: Wie sieht er einen Transfer? "Schwierig"

Ist es schwer, dass Messi bleibt? "Ja"

Haben sie mit Pep Guardiola gesprochen? "Nein, über gar nichts"

Wie steht es um Messis Zukunft bei Barça? "Schwierig"

Mehr weiß der Argentinier hoffentlich nach dem Treffen mit Josep Maria Bartomeu, dem Präsidenten des FC Barcelona. Noch an diesem Mittwochnachmittag soll Jorge Messi mit ihm über die komplizierte Wechsel-Situation sprechen: Sein 33-jähriger Sohn will bei Barça nach 20 Jahren und zuletzt einigen Unruhen gehen, der Club will ihn jedoch behalten. Und in Messis laufendem Vertrag ist laut übereinstimmender Medienberichten die Ablösesumme von 700 Millionen Euro festgeschrieben.

Kann Jorge Messi seinem Sohn aus dieser Zwickmühle helfen? Lionel hofft das wahrscheinlich, Eltern sind ja gemeinhin als Problemlöser bekannt.

