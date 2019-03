Gersons Eigentor führt Ukraine zum Sieg

Nach dem erfolgreichen Start in die EM-Qualifikation am vergangenen Freitag gegen Litauen (2:1), traf Luxemburg am Montagabend auf die Ukraine. Auch heute startete das Team von Luc Holtz trotz starker Gegner souverän ins Spiel. Bereits in der 34. Minute ging Luxemburg durch einen Treffer von David Turpel in Führung. Doch nur wenige Minuten später zeigte sich die Dominanz der Ukrainer und so erfolgte in der 40. Minute der Ausgleich durch Viktor Tsygankov. Die Teams gingen damit mit einem Unentschieden in die Halbzeit.

In der zweiten Hälfte erhöhten die Ukrainer den Druck und hatten einige gefährliche Torchancen parat. Sie zwangen das Luxemburger Team damit in die Abwehrhaltung. Diese kamen nur selten in die gegnerische Platzhälfte. In letzter Minute versenkte Gerson dann noch ein Eigentor. Die Partie endete nach 94 Minuten damit 1:2.

(L'essentiel)