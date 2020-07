PSG schlägt Le Havre klar – vor 5000 Zuschauern

Frankreichs Sportministerin Roxana Maracineanu hat das Comeback von Top-Club Paris Saint-Germain vor Zuschauern begrüßt. «Es ist ein Sieg für den französischen Fußball, für den Sport in Frankreich», zitierte die Zeitung L'Équipe die Ministerin, die bei dem ersten Spiel nach der Corona-Zwangspause mit Publikum am Sonntag selbst im Stadion saß. Für Spieler und Fans sei es eine allmähliche Rückkehr zum normalen Leben, auch wenn nur maximal 5000 Menschen im Stadion erlaubt waren, schrieb die Ministerin bei Twitter.

Maracineanu kündigte an, mit der Regierung noch einmal zu überprüfen, ob nicht künftig mehr Zuschauer ins Stadion können. Maßgeblich dafür sei das Verhältnis zwischen der Größe des Stadions und der Zuschauerzahl. «Wir müssen aber den Rat des Gesundheitsministeriums befolgen», betonte sie. Derzeit gelte die Obergrenze von 5000 Menschen bei öffentlichen Veranstaltungen.

Top-Club PSG mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel war am Sonntagabend beim Zweitligisten Le Havre für ein Freundschaftsspiel angetreten. Das bis dahin letzte Spiel zweier Profi-Teams auf französischem Boden hatte am 8. März zwischen Lille und Lyon stattgefunden. Die Saison in der Ligue 1 war abgebrochen worden. Frankreich ist mit rund 30.000 Corona-Toten stark von der Pandemie betroffen.

(L'essentiel/dpa)