Bernard Tapie im Alter von 78 Jahren gestorben

Der französische Geschäftsmann und einstige Adidas-Besitzer Bernard Tapie ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 78 Jahren an seiner Krebserkrankung, wie seine Familie der Zeitung «La Provence» sagte. Tapie war ein schillernder und in Frankreich höchst umstrittener Manager und Ex-Politiker, in Deutschland war er vor allem als ehemaliger Adidas-Besitzer bekannt.

Zwischen 1986 bis 1994 war Tapie Präsident und Eigentümer des französischen Clubs Olympique Marseille. In dieser Zeit feierten die Südfranzosen fünf Meistertitel in Serie und gewannen sogar 1993 die Champions League.

(L'essentiel/dpa/law)