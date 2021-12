Luxemburg erwischt schweres Los mit der Türkei

Luxemburg hat bei der Auslosung der Nations League 2022/2023 am Donnerstag einen schweres Los gezogen. Das Team von Luc Holtz wird gegen die Türkei antreten müssen, die nach ihrem Abstieg im Jahr 2020 das Schreckgespenst der Liga C sein wird. Das in Gruppe 2 platzierte Großherzogtum wird neben der Türkei auch Litauen und die Färöer-Inseln herausfordern.

Ein unglückliches Los. Zumal nur der erste Platz in der Gruppe zum Aufstieg in die Liga B berechtigt. Gegen die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz um Hakan Çalhanoglu und Cengiz Ünder könnte die Aufgabe kaum schwerer sein. Der Gruppenletzte muss in einem Playoff-Spiel gegen einen der anderen Letzten in Liga C spielen, um einen Abstieg in die Liga D zu verhindern.

Bei der letzten Austragung im Jahr 2020 wurde Luxemburg Gruppenzweiter, drei Punkte hinter Montenegro, aber vor Aserbaidschan und Zypern.

Neuauflage des EM- und WM-Finalspiels

Die Nations League 2022/2023 hält auch in der Liga A einige schöne Spiele bereit. So wird es in Gruppe 1 zu einer Neuauflage des Finales der letzten Weltmeisterschaft zwischen Frankreich und Kroatien kommen, die auch gegen Dänemark und Österreich antreten werden. In der Gruppe 2 trifft Portugal auf Spanien, die Schweiz und die Tschechische Republik.

Italien und England spielen eine Revanche für das EM-Finale und treffen in Gruppe 3 auf Deutschland und Ungarn. In Gruppe 4 kommt es zum Benelux-Derby zwischen Belgien und den Niederlanden, die außerdem auf Polen und Wales treffen.

