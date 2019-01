Thierry Henry nach drei Monaten wieder raus

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nur knapp drei Monate nachdem Thierry Henry bei AS Monaco als Trainer angefangen hatte, trennt sich der Verein auch schon wieder von ihm. Henry konnte die Clubführung nicht überzeugen, heißt es aus Medienberichten.

Eine endgültige Entscheidung steht allerdings noch aus, wie der Verein am Donnerstag mitteilte. Co-Trainer Franck Passi wird ab Freitag das Training übernehmen.

Henry übernahm die Mannschaft am 13. Oktober nach der Entlassung von Leonardo Jardim, seitdem verlor AS Monaco in zwei Heimspielen. Einmal 1:5 gegen Straßburg und einmal 1:3 gegen Metz.

AS Monaco steht auf dem vorletzten Platz der französischen Ligue 1.

(L'essentiel)