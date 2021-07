«Ronaldo ist ein Idiot, ein kranker Mann»

Die spanische «El Confidencial» veröffentlichte am Mittwoch erneut pikante Tonaufnahmen von Real-Präsident Florentino Pérez. Diese stammen vom Oktober 2012. Man hört ihn dabei über Reals ehemaligen Spieler Cristiano Ronaldo und Ex-Real-Coach José Mourinho lästern.

Vor allem Superstar CR7 kommt gar nicht gut weg. «Er ist verrückt. Dieser Typ ist ein Idiot, ein kranker Mann. Du denkst, dieser Typ ist normal, aber er ist nicht normal, sonst würde er nicht all die Dinge tun, die er tut. Warum denkst du, macht er so dumme Sachen?», ist auf der Tonbandaufnahme zu hören. Welche Situation der Real-Boss damals anprangert, ist unklar.

Die gemeinsame Sache von Ronaldo und dem damaligen Coach José Mourinho, bei dem die beiden über Selbstvermarktung durch verkaufte Bildrechte und andere Spielchen unglaublich hohe Geldsummen über die Hintertür eingenommen hatten, spricht Real-Boss Pérez in seiner Aufnahme ebenfalls an: «Das sind Typen mit einem schrecklichen Ego, beide sind verwöhnt, der Trainer und er.» Und weiter: «Das sind zwei Unnormale, wir reden über viel Geld im Bereich der Bildrechte. Mit diesem Gesicht, das sie haben, mit dieser trotzigen Art, niemand mag sie. Aber wenn die Werbung das Gegenteil behauptet, ist es eben andersrum.»

En octubre de 2012, mientras Cristiano inicia su cuarta temporada de blanco, Florentino ya está harto de su comportamiento. Y Mourinho tampoco era de su agrado: "Estos son tíos con un ego terrible, malcriados los dos… Estos son dos anormales" https://t.co/hCuoWxPMuR — El Confidencial (@elconfidencial) July 14, 2021

Madrid-Ikonen Iker Casillas und Raúl kommen nicht gut weg

Vor einigen Tagen waren bereits Aufnahmen an die Öffentlichkeit gelangt, die aus dem Jahr 2006 stammen, also kurz nach der ersten Amtszeit von Pérez als Verantwortlicher bei Real. In den Aufnahmen lästert er über die Madrid-Ikone Iker Casillas, über den Keeper sagt er: «Casillas ist nicht der Torhüter für Real Madrid, was soll ich sagen? Er ist es nicht. Er war es nie. Er war der größte Fehler, den wir gemacht haben.»

Dem langjährigen Captain und Rekordspieler Raúl warf der Spanier vor: "Raúl ist schlecht, er glaubt, dass Madrid ihm gehört und er nutzt alles, was in Madrid ist, alles, was er entwickelt hat, zu seinem eigenen Vorteil. Er und sein Berater.» Zudem sagt er auf dem Tonband unmissverständlich deutlich: «Er ist ein negativer Typ, er zerstört Madrid und die Moral der Spieler. Es ist fürchterlich, was für ein falscher Junge er ist.»

Droht Real nun der Vereinsskandal?

Nun aber das wirklich Pikante an der ganzen Geschichte: Raúl ist nach wie vor für Real Madrid tätig. Er trainiert die zweite Mannschaft. Pérez hat bereits über eine offizielle Stellungnahme des Clubs Maßnahmen ergriffen, um keinen Club-Skandal aufkommen zu lassen. Zudem schaltete er seine Anwälte ein, die sich um den Eklat kümmern.

Unterdessen erklärt er diese Aufnahmen als einen Komplott gegen ihn. Eine Kampagne, um ihn als Real-Boss zu entlassen. Erst vor kurzem wechselte auch Superstar Sergio Ramos von Real zu PSG. Zuvor soll zwischen ihm und Club-Chef Pérez ebenfalls der Haussegen schief gehangen haben.

