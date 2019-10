0:3 – Für F91 gibt es in Sevilla nichts zu holen

F91 Düdelingen hat am dritten Spieltag der Fußball-Europa-League mit 0:3 (0:0) beim spanischen Topclub FC Sevilla verloren. Die Mannschaft aus Luxemburg konnte gegen die deutlich überlegenen Gastgeber zwar lange ein Gegentor verhindern, musste aber schließlich im zweiten Durchgang drei Tore durch Franco Vasquez (48.; 75.) und Munir El Haddidi (78.) schlucken. In der Tabelle der Gruppe A steht F91 nun mit drei Punkten auf dem dritten Platz, Sevilla ist mit neun Zählern Erster.

Erwartungsgemäß spielte vom Anpfiff weg nur eine Mannschaft: der FC Sevilla. Die Spanier hatten mehr als 70 Prozent Ballbesitz und agierten fast durchweg in der gegnerischen Hälfte. Immer wieder tauchte Sevilla gefährlich vor dem Düdelinger Tor auf. Allein Jonathan Joubert war es zu verdanken, dass das Team aus dem Großherzogtum bis zur Halbzeit die Null hielt: Der Düdelinger Torhüter vereitelte bereits in der 3. Minute eine gute Chance von Sergio Escudero und parierte auch stark bei den Abschlüssen von Munas Dabbur (16.) und Mittelfeldspieler Vazquez (22.). In der 24. Minute hatte F91 Glück, da Escudero nach einem abgefälschten Schuss nur die Latte traf. Offensiv brachten die Luxemburger nichts Nenneswertes zustande – bis auf die Großchance von Danel Sinani, der in der 40. Minute plötzlich frei zum Schuss kam und das Tor nur um Zentimeter verfehlte.

Direkt nach der Pause erzielte Sevilla die hochverdiente Führung: F91 ließ Oliver Torres Munoz zu viel Zeit zum Flanken, Vasquez war mit dem Kopf zur Stelle (48.). In der Folge hatten der eingewechselte El Haddadi (64.) und Vasquez (67.) weitere gute Möglichkeiten. In der 75. Minute legte Vazquez seinen zweiten Treffer nach. Er war bei Jouberts starker Parade gegen Munirs 18-Meter-Schuss zur Stelle und staubte zum 0:2 ab. Drei Minuten später erhöhte El Haddadi nach Vorarbeit von Escudero auf 0:3 – der Schlusspunkt einer einseitigen Partie.

(Sebastian Weisbrodt/L'essentiel)