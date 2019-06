Sanches brüllt in Kabine: «Nie, nie wieder Bayern»

Bei der EURO 2016 wurde Renator Sanches mit Portugal Europameister. Die Pferdelunge im Mittelfeld der Iberer war die Entdeckung des Turniers. Die Top-Klubs standen Schlange. Manchester United wollte ihn unbedingt. Bayern bekam den Zuschlag.

Die folgenden Jahre waren ein einziges, großes Missverständnis. Die begnadeten Anlagen des Portugiesen sind bekannt. Er zeigte sie in vereinzelten Auftritten. Beim deutschen Rekordmeister kam er aber nie über den Status des Kaderspielers hinaus. Auch seine Leihe nach Swansea, damals noch Premier League, war nicht von Erfolg geprägt.

So verwundert es wenig, dass Sanches wenig Lust auf eine weitere Saison in München hat. Jetzt sickerte durch: Im letzten Saisonspiel rief er deutliche Abschiedsworte durch die Kabine. In der Halbzeit sei er laut Bild in die Umkleide gekommen, habe gerufen: «Danke Gott, noch 45 Minuten FC Bayern, dann Urlaub und dann nie, nie wieder!» Sanches fühle sich zwar wohl in München, auch seine Familie, aber er will mehr spielen, heißt es im selben Bericht. Er ist mit dem Kopf nicht mehr bei den Bayern.

(L'essentiel/SeK)