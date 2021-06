Polizisten verbieten in Baku Videoaufnahmen

Schönes Wetter, sommerliche Temperaturen, sehr gastfreundliche Menschen und Glaspaläste inmitten von traditionellen Bauten und viel Personal, das beispielsweise täglich die Straßen reinigt, damit auch alles sauber ist – Baku zeigt sich vor Ort von seiner Schokoladenseite. Dass in der Hauptstadt Aserbaidschans aber in zwei Tagen zum ersten Mal ein EM-Spiel ausgetragen wird, merkt man kaum. Lediglich ein paar Plakate und Schilder machen in der Innenstadt auf die Europameisterschaft aufmerksam. Auch in einigen Medien Aserbaidschans sind kaum Artikel über die Europameisterschaft zu finden.

Die Schweiz hat in den ersten Tagen ebenfalls bemerkt, dass das große EM-Fieber in Baku noch nicht vorhanden ist. Der Schweizer Spieler Remo Freuler: «Als wir bei der WM 2018 in Russland angekommen sind, war überall Fußball-Euphorie. Hier in Baku hat man das Gefühl, dass es am Samstag einfach ein Spiel ist für irgendetwas.» Der 29-Jährige glaubt jedoch, dass dieses Gefühl spätestens im Stadion aufkommen wird am Samstag. «Wenn wir dann endlich wieder mal Fans hören und spüren, werden wir sicher bereit sein», so Freuler.

Polizisten verbieten Videoaufnahmen für Journalisten

Ob es dann aber wirklich die erlaubten 35.000 Fans in Bakus Olympiastadion sein werden, ist noch unklar. Von Waliser Fans fehlt noch jede Spur, rund 100 Schweizer Fans sind am Donnerstag mit dem Charterflug angekommen. Bei den Einheimischen scheint sich die Aufregung ebenfalls noch in Grenzen zu halten. Einige wisse gar nicht, dass es am Samstag in ihrer Stadt losgeht. «Was macht ihr Schweizer in Baku? Für welches Fußballspiel seid ihr hier?», war etwa eine Frage im Restaurant. Für die Türkei-Spiele in Baku wird derweil einiges erwartet, da die türkische Community in der Stadt groß ist. Vor der Kamera will sich jedoch niemand äußern.

Kameras sind in der Hauptstadt Aserbaidschans generell nicht gerne gesehen. Security-Personal und Polizisten sind an jeder Straßenecke präsent in der Innenstadt. Vier Wörter können sie perfekt auf Englisch: «Nicht Filmen, keine Fotos.» Auch wenn es nur darum geht, Impressionen dieser schönen und größtenteils für Schweizerinnen und Schweizer noch unbekannten Stadt am kaspischen Meer aufzunehmen.

Egal, ob pompöse Wasserbrunnen, spektakuläre Architektur, gepflegte Stadtparks, die Überreste des Formel-1-Rennens vom Sonntag oder die charmante Altstadt – wenn gefilmt wird, taucht die Polizei oder das Sicherheitspersonal auf und beobachtet einen, dass man auch bestimmt nicht ein paar Meter weiter einen neuen Versuch startet. Mehrere Berichte von Schweizer Medien mussten so in den vergangenen Tagen schon abgebrochen werden. Immerhin: Ein Selfie mit dem eigenen Smartphone scheint für Touristen und Fußballfans erlaubt zu sein.

(L'essentiel/Tobias Wedermann, Aserbaidschan)