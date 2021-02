Horror-​​Crash zwischen Angreifer und Torwart

Es sind schlimme Szenen, die sich am Donnerstagabend beim Spiel zwischen dem portugiesischen Tabellenzweiten FC Porto und Belenenses SAD abspielen. In der 85. Minute kommt es zu einer Flanke in den Strafraum von Belenenses, Torwart Stanislav Kritsyuk kommt raus und springt Richtung Ball. Den Ball fängt er nicht, springt aber mit voller Wucht gegen den Kopf von Porto-Rechtsverteidiger Nanú. Der 26-Jährige bleibt regungslos liegen. Mitspieler, Schiedsrichter und Gegenspieler fordern sofort medizinische Hilfe an.

Mehrere Minuten wird Nanú auf dem Rasen von den medizinischen Teams betreut und anschließend mit dem Krankenwagen vom Spielfeld direkt ins Krankenhaus gebracht. Die Spieler auf dem Platz sind schockiert, einige haben Tränen in den Augen, andere falten die Hände und beten. Nach einer 19-minütigen Nachspielzeit und einem Spielstand von 0:0, pfeift der Schiedsrichter später das Spiel ab.

Bildstrecke: Horror-Crash zwischen Torwart und Angreifer

Wenig später folgt glücklicherweise die erste Entwarnung für Nanú: «Er hat eine Gehirnerschütterung und ein Wirbel-Schädel-Trauma mit Wissensverlust», schreibt der FC Porto auf Twitter. Der Spieler sei stabil und ansprechbar. Nanú werde nun zur Beobachtung und für weitere Tests im Krankenhaus bleiben.

Força Nanu. Rápidas melhoras

ℹ Nanu teve uma concussão cerebral e traumatismo vértebro-medular com perca de conhecimento. Neste momento está estável, consciente e já está orientado no tempo e no espaço#FCPorto #BFSFCP pic.twitter.com/FmTZZwZ2Qm — FC Porto (@FCPorto) February 4, 2021

(L'essentiel/wed)