F91 Düdelingen verpasst Wunder gegen Milan

Es hat nicht sollen sein! F91 Düdelingen muss sich bei seiner Premiere auf der Europa-League-Bühne trotz ansprechender Leistung dem AC Milan mit 0:1 geschlagen geben. Gonzalo Higuáin erzielte vor 7983 Zuschauern im ausverkauften Josy-Barthel-Stadion den Siegtreffer (59.). Der Argentinier zog aus 15 Metern ab, weil der Ball abgefälscht wurde, hatte F91-Keeper Joé Frising keine Abwehrchance.

Danach bewahrte Frising, der sich einmal als starker Rückhalt erwies, seine Mannschaft vor einem größeren Rückstand. In der ersten Halbzeit hatte sich das Mailänder Starensemble an der robusten Luxemburger Festungsmauer noch die Zähne ausgebissen. Nach der Pause ließen bei den Hausherren jedoch zusehends die Kräfte nach, das 0:1 war die logische Folge. Danach traf Borini nur den Pfosten (68.) und Higuáin scheiterte aus kurzer Distanz an Frising (83.).

Im Schlussspurt versuchten die Düdelinger noch einmal alles nach vorne zu werfen – doch Zählbares schaute nicht mehr dabei heraus. Die beste Chance für F91 vergab Dominik Stolz in der ersten Halbzeit, der Ball ging jedoch am Tor vorbei (35.).

Damit übernimmt Milan in der Gruppe F vorläufig die Tabellenführung. Das zweite Spiel des Abends zwischen Olympiakos Piräus und Betis Sevilla endete 0:0.

(L'essentiel)