Lewandowski zeigt seine Acroyoga-​​Fähigkeiten

Nach der EM entspannt der Pole mit seiner Familia auf Mallorca. Den Fans zeigt der 32-Jährige auf Instagram, was er da so treibt. Zum Beispiel Yoga am Strand. Doch nicht auf die herkömmliche Art, sondern akrobatisch. Auf einem Bild ist zu sehen, wie er seine Frau Anna stützt, während sie mit dem Kopf nach unten auf ihm balanciert. Als ob das nicht schon akrobatisch genug wäre, gibt es noch dazu einen Kuss. Anna postete das Foto auf Instagram mit der Bemerkung: «Heute Acroyoga mit meinem Ehemann.»

Acroyoga kombiniert Yoga und Akrobatik, umfasst viele Arten von Partner- und Gruppenakrobatik, bei denen mindestens eine Person hochgehoben wird. Nicht nur Lewys Frau darf bei den Übungen mitmachen, sondern auch seine Töchter Klara und Laura – wie der stolze Papa ebenfalls auf Instagram zeigt. Der Weltfußballer ist seit 2013 mit seiner Partnerin Anna verheiratet.

In wenigen Tagen wird Robert Lewandowski ins Training beim FC Bayern einsteigen. Die Münchner haben dem Weltfußballer ein Verkaufsverbot gegeben. Allerdings gibt es immer wieder Gerüchte über einen möglichen Wechsel in die Premier League. Laut Daily Mail hat Manchester City ein Auge auf den Polen geworfen. Die britische Sun berichtet, dass Chelsea den Weltfußballer gerne an der Stamford Bridge hätte und dafür 60 Millionen Euro bietet.

(L'essentiel/fss)