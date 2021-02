Jérôme Boateng spielt mit Trauerflor

Fußballspieler Jérôme Boateng (32) hatte sich nach dem Tod seiner Ex-Freundin Kasia Lenhardt eine elftägige Auszeit genommen. Am Samstag stand der Bayern-Star für ein Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt wieder auf dem Platz – und trug als einziger seiner Mannschaft einen Trauerflor um den Arm.

Ob die schwarze Armbinde tatsächlich seiner im Alter von 25 Jahren verstorbenen Ex galt, hat der Sportler bis jetzt noch nicht kommentiert. So könnte die Aktion auch dem Anschlag in Hanau gegolten haben, der sich am 19. Februar vergangenen Jahres abspielte.

Nachdem Kasia leblos in ihrer Wohnung gefunden wurde, reiste Boateng vergangene Woche kurzfristig von Katar nach Deutschland und verpasste damit das Finale der Fifa Club-WM. FCB-Trainer Hansi Flick (55) erzählte an einer Pressekonferenz: «Das hat uns alle mitgenommen. Jérôme kam auf mein Zimmer und hat mich gebeten, dass er nach Hause reisen darf.»

Er hatte Kasia zum Schweigen verpflichtet

Boateng und Kasia hatten sich Anfang Februar getrennt. In den Tagen vor ihrem Tod lieferten sie sich einen öffentlichen Trennungsstreit, bei dem der Fußballer angab, seine Ex-Freundin habe ihn erpresst und seine vorherige Beziehung zerstört. Es wird angenommen, dass die ehemalige «Germany’s Next Topmodel»-Kandidatin Suizid begangen hat, nachdem sie Opfer von Cybermobbing wurde.

Erst vor wenigen Tagen hat die «Bild»-Zeitung zudem ein Dokument veröffentlicht, das zeigt, dass der Fußballer das Model wenige Tage vor der Trennung zum Schweigen verpflichtet hatte. Die Vereinbarung, die auf den 25. Januar dieses Jahres datiert ist, schrieb Kasia nicht nur vor, keine SMS, E-Mails oder Fotos zu veröffentlichen, sondern diese gar zu löschen. Bei einem Verstoß hätten ihr eine Geldstrafe gedroht.

Zurzeit läuft im Fall Kasia ein Todesermittlungsverfahren. Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft kommunizierte gegenüber «Promiflash»: «Die Staatsanwaltschaft Berlin hat die Obduktion angeordnet.»

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)