Fifa will Russland von Fußball-​​WM suspendieren

Der Fußball-Weltverband Fifa will Russland nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wegen der Invasion in die Ukraine von seinen Wettbewerben suspendieren.

Damit dürfte die Nationalmannschaft aus Russland nicht an den WM-Playoffs im März und auch nicht an der Weltmeisterschaft in Katar am Jahresende teilnehmen.

Zieht Uefa nach?

Auch bei der Uefa gibt es wohl eine ähnliche Entscheidung. Uefa-Vizepräsident Zbigniew Boniek will russische Teams von allen internationalen Fußball-Wettbewerben ausschließen. Das sagte der Vizepräsident des europäischen Verbandes und frühere polnische Weltklassespieler am Montag in einem Interview auf der Homepage des italienischen Verbandes (FIGC).

Heute ist im Fußball kein Platz für Russland, ein Land, das ein anderes überfallen hat», wurde der 65-Jährige zitiert. Laut Boniek sollten russische Mannschaften keine Partien spielen dürfen, «und das nicht nur als Strafmaßnahme, sondern auch aus Sicherheitsgründen». Er meinte damit Reisen oder logistische Maßnahmen.



(L'essentiel/dpa/sih)