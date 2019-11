Klopp droht mit Boykott des Liga-​​Pokals

Wegen gravierender Terminprobleme droht Trainer Jürgen Klopp vom englischen Fußball-Erstligisten FC Liverpool mit einem Rückzug seines Teams aus dem Liga-Pokal. Nach derzeitigem Stand soll der Champions-League-Sieger am 17. Dezember sein Viertelfinale in dem Wettbewerb bei Aston Villa und einen Tag später bei der Klub-WM in Katar das Halbfinale spielen. «Wenn es da keine vernünftige Lösung gibt, dann spielen wir nicht», sagte Klopp laut «The Guardian». Derzeit wird diskutiert, das Spiel in die zweite Januar-Woche zu verlegen.

Liverpool hatte am Mittwochabend das Viertelfinale des Liga-Pokals durch ein 5:4 im Elfmeterschießen gegen den FC Arsenal erreicht. Nach der regulären Spielzeit hatte es 5:5 gestanden. Bei Arsenal glänzte Mesut Özil in seinem ersten Einsatz seit dem 24. September mit einer direkten Vorlage sowie zwei weiteren Torbeteiligungen. Nach 65 Minuten wurde der Weltmeister von 2014 ausgewechselt.

(L'essentiel/dpa)