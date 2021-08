Corona-​​infizierter Kicker stirbt nach Herzinfarkt

Der Tod von Marco Tampwo macht Fußball-Italien fassungslos. Der Kicker wurde nur 19 Jahre alt. Sein Club, der Viertligist Atletico Terme Fiuggi, bestätigte die Tragödie.

Wie die Sportzeitung «Gazzetta dello Sport» berichtet, starb Tampwo am Sonntag an einem Herzinfarkt. Nur wenige Tage zuvor hat er sich mit Corona infiziert, so das Fachblatt. Der Italiener fühlte sich schlecht, machte sich in Richtung Krankenhaus auf.

Vor der Eingangstür brach er zusammen. Obwohl rasch Rettungskräfte vor Ort gewesen sind, überlebte er den Herzinfarkt nicht. Tampwo lebte mit seinen Eltern in Mentana, das rund 20 Kilometer vor der italienischen Hauptstadt Rom liegt.

«Uns fehlen die Worte»

Tampwo spielte erst seit vier Wochen für Fiuggi. Er war im Sommer von US Pianese gekommen. Sein Club schreibt auf Facebook: «Präsident Davide Ciaccia und der ganze Club Atletico Terme Fiuggi trauern um den Fußballer Marco Tampwo, der vor einigen Wochen bei uns ankam. Heute ist er viel zu früh im Alter von nur 19 Jahren verstorben. Uns fehlen die Worte angesichts dieser Tragödie.»

