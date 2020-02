Gladbach im Pech – Bayern profitiert

Der FC Bayern München hat nach einem erneuten Punktverlust von RB Leipzig die Tabellenspitze der Bundesliga übernommen, zum ersten Mal seit dem sechsten Spieltag. Leipzig kam am Samstag im Topspiel des 20. Spieltags nicht über ein 2:2 (0:2) gegen Borussia Mönchengladbach hinaus und ist nur noch Zweiter.

Bayern hat dank des 3:1 (3:1) beim FSV Mainz 05 einen Zähler Vorsprung auf Leipzig sowie drei auf Gladbach und den neuen Dritten Borussia Dortmund, der Union Berlin mit 5:0 (2:0) abfertigte.

Gladbach mit Yann Sommer, Nico Elvedi und Denis Zakaria in der Startformation legte in Leipzig den deutlich besseren Start hin und ging durch Alassane Pléa (24. Minute) und Jonas Hofmann (35.) in Führung. «Wir spielten eine hervorragende erste Halbzeit», sagte Sommer nach dem Spiel.

Sommers unglückliche Aktion

Doch nach der Pause sah Torhüter Sommer beim Anschlusstreffer unglücklich aus, als er den in der Luft bereits festgehaltenen Ball wieder fallen ließ, weil er unsanft auf Mitspieler Zakaria landete. Patrik Schick (50.) profitierte und schob zum 1:2 ein.

Spätestens nach Gelb-Rot gegen Gladbachs Pléa wegen Meckerns (61.) drängte Leipzig auf den Ausgleich und wurde spät durch Christopher Nkunkus Sonntagsschuss am Samstagabend belohnt (89.).

Immer wieder Lewandowski

Die Münchner sorgten in Mainz derweil früh für klare Verhältnisse. Robert Lewandowski mit seinem 22. Saisontor (8.), Thomas Müller (14.) und Thiago (26.) trafen in der ersten Halbzeit für die Gäste. Das 1:3 durch Jeremiah St. Juste (45.) war zu wenig für die Gastgeber, obwohl die Bayern in der zweiten Halbzeit einen Gang zurückschalteten. Damit kommen die Münchner nach drei Rückrundenspielen auf eine Tor-Bilanz von 12:1.

Der BVB erledigte seine Pflichtaufgabe gegen Aufsteiger Union Berlin, das Team von Urs Fischer, souverän. Jadon Sancho traf zur Führung (13.), danach schlug Erling Haaland erneut doppelt zu (18./76.). Für den Norweger waren es bei seinem ersten Startelf-Einsatz die Treffer Nummer sechs und sieben im BVB-Trikot. Für die weiteren Tore sorgten Captain Marco Reus (68./Foulelfmeter) und Axel Witsel (70.).

Augsburg feierte den ersten Sieg der Rückrunde. Ruben Vargas traf in der 82. Minute zum entscheidenden 2:1 gegen Werder Bremen. Es war der vierte Saisontreffer für den 21-Jährigen, der in der Bundesliga einen Blitzstart hingelegt hatte und sich seither mit dem Toreschießen eher schwertat. Letztmals war er am dritten Spieltag erfolgreich gewesen. Damals traf er sogar doppelt gegen – genau – Werder Bremen.

(L'essentiel/dpa/te)