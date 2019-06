Diese Geste Ronaldos ist herzerwärmend

A young fan thought he'd missed the chance to meet his hero as Portugal departed for the World Cup. Cristiano stepped off the bus and made sure his dream came true. pic.twitter.com/r3qERFy8Vz– ESPN FC (@ESPNFC) 11. Juni 2018

Cristiano Ronaldo hat selber bereits vier eigene Kinder. Immer wieder postet der portugiesische Superstar Videos auf den sozialen Medien, die zeigen, wie sehr er seine Kinder liebt. Doch der 34-Jährige hat nicht nur ein Herz für seinen eigenen Nachwuchs. Der Juve-Stürmer zeigt auch immer wieder nette Gesten gegenüber jungen Fans.

So nun auch wieder während des Finale-Four-Turniers in Portugal, wo der Gastgeber heute ab 20.45 Uhr (live im Ticker) gegen Holland um den Titel spielt. Nun ist ein Video aufgetaucht, das offenbar einen Jungen zeigt, der an Leukämie erkrankt ist. Er möchte so gerne sein Idol Ronaldo treffen. Doch dieser sitzt bereits im fahrenden Mannschaftsbus. Sehen Sie selbst im Video oben, was dann passiert.

Wie bereits erwähnt, tut Ronaldo seinen Fans immer mal wieder gerne einen Gefallen. Eine ähnliche Szene wie die aktuelle gab es bereits vor einem Jahr anlässlich der WM in Russland.

(L'essentiel/hua)