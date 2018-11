«Nein, Gazza, was hast du bloß getan!»

Englands früherer Fußball-Star Paul Gascoigne ist wegen sexueller Belästigung angeklagt worden. Der 51-Jährige sei angeklagt worden, eine Frau in einem Zug «durch Anfassen sexuell belästigt» zu haben, sagte eine Sprecherin der britischen Vekehrspolizei am Montag. Der Vorfall soll sich Ende August ereignet haben. Gascoigne war am 20. August am Bahnhof von Durham im Nordosten Englands festgenommen worden. Er soll am 11. Dezember vor Gericht erscheinen.

In Großbritannien ist die Nachricht für viele Fans ein Schock. Sie seien bisher immer zu ihm gestanden, schreiben mehrere auf Twitter. «Doch jetzt hat Gazza allen Respekt verloren», so ein User. Ein anderer fragt nur: «Oh nein, Gazza, was hast du getan!»

Oh No Gazza what have you done ????????????— The Real Deal (@TheReal67582034) 19. November 2018

Is there anyone out there who is still defending Paul Gascoigne?— Ricky (@RickyKershaw) 19. November 2018

Der frühere Mittelfeldspieler hatte unter anderem bei Tottenham Hotspur und Lazio Rom gespielt und wurde 57 Mal für die englische Nationalmannschaft nominiert. Seit dem Ende seiner Fußballkarriere 2004 hat er mit Alkoholproblemen zu kämpfen.

Paul Gascoigne how many chances does this drunk waste of talent want?— James Brown (@mrbrown_efc1878) 19. November 2018

Paul Gascoigne has serious mental health issues.He needs years in a facility to try & help himThere's no use sending him to jail, it'll kill him altogether, he'll be a hero to the lags & get any hooch or drugs availableHis fall from grace has been a long sad downward spiral. pic.twitter.com/CqbkBm3pVa— Anaglogs Daughter (@AnaglogsDaughtr) 19. November 2018

Update folgt

(L'essentiel/scl/afp)