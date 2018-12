Manchester United trennt sich von Mourinho

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Vorweihnachtszeit scheint ihm nicht besonders gut zu liegen. Am 17. Dezember 2015 wurde José Mourinho bei Chelsea zuletzt entlassen. Nun, fast auf den Tag genau drei Jahre danach, vermeldet Manchester United ähnliches. Der Portugiese habe den Club mit sofortiger Wirkung verlassen. Noch am Sonntag stand Mourinho gegen Liverpool an der Seitenlinie und verlor 1:3.

Manchester United liegt derzeit in der Meisterschaft auf Platz 6. Der Rückstand auf einen Champions-League-Platz beträgt 11 Punkte, der Abstand zu Leader Liverpool schon 19 Zähler. Noch ist nicht bekannt, wer den Portugiesen ersetzten wird, wahrscheinlich handelt es sich vorerst um eine interne Lösung, bevor im Sommer dann ein Nachfolger präsentiert wird. Hoch gehandelt wird unter anderem der Franzose Zinédine Zidane.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club. We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC– Manchester United (@ManUtd) 18. Dezember 2018

(L'essentiel/mro)