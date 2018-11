Luxemburg lässt einmalige Chance auf EM-​​Ticket liegen

Große Enttäuschung im Stade Josy Barthel: Die luxemburgische Nationalmannschaft hat das Match in der Nations League am Donnerstagabend gegen Weißrussland verloren. Das Team von Luc Holtz musste sich mit einem 0:2 geschlagen geben.

Die Weißrussen gingen in der 37. Minute in Führung. Stanislau Drahun erzielte das 1:0. Luxemburg ging damit mit einem Tor Rückstand in die Pause. Auch in der zweiten Halbzeit konnten die «Roud Léiwen» das Ruder nicht mehr umkehren. Gleich in der 54. Minute traf Drahun erneut und schnürte einen Doppelpack. Das Spiel endete mit 0:2.

Der Traum vom Gruppensieg und die einmalige Chance auf ein EM-Ticket sind für die luxemburgische Nationalelf damit geplatzt. Nun müssen die Roten Löwen auf die Begegnungen in der EM-Qualifikation hoffen.

Stade Josy Barthel @CityLuxembourg ????????-???????? ⚽️. Roude Léiw, huel se! XB pic.twitter.com/alpoTiZjCT — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 15 novembre 2018

(L'essentiel)