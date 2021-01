BGL-​​Ligue erwartet streng getaktetes Saisonfinale

Der luxemburgische Fußballverband (FLF) hat am Dienstag den Saisonabschlusskalender für die BGL Ligue und die Ladies' Ligue 1 vorgestellt. Wie geplant, wird die Meisterschaft der Herren am 7. Februar mit dem 10. Spieltag fortgesetzt. So könne der Wettbewerb vor Ende Mai abgeschlossen und der Uefa mitgeteilt werden, welche Mannschaften sich für den Europapokal qualifiziert haben. Dafür musste der FLF fünf Spieltage in der Wochenmitte ansetzen.

Am Mittwoch, 10. und 17. Februar, werden die Nachholspiele ausgetragen (Progrès-RFCU und Hamm Benfica-Düdelingen, dann Progrès-Swift). Mit den Nachholspielen steht Niederkorn also mit sieben Spielen in drei Wochen ein strammes Programm bevor.

In der Ligue 1 der Frauen wird die Liga am 6. Februar mit dem achten Spieltag fortgesetzt. Die Liga mit 26 Spieltagen endet demnach am 5. Juni.

(Nicolas Grellier/L'essentiel)