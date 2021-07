Christian Eriksen darf nie mehr in der Serie A spielen

Der Däne Christian Eriksen wird keine Spielgenehmigung in Italien mehr erhalten. Dies, weil er nach seinem Herzstillstand an der EM im Startspiel gegen Finnland einen Defibrillator eingesetzt bekommen hat. «Nur wenn ihm der Defibrillator entfernt wird und ein Spezialist zeigen kann, dass es ihm körperlich wieder gut geht, kann er wieder für Inter spielen», sagte Francesco Braconaro, Mitglied der wissenschaftlichen Kommission beim italienischen Verband FIGC, am Donnerstag dem italienischen Radio Kiss Kiss. Eine Erteilung einer Spielgenehmigung für einen Profi mit eingesetztem Defibrillator sei in Italien nicht möglich. Eriksens Vertrag bei Inter läuft bis Sommer 2024.

Im Land des amtierenden Europameisters ist es laut den Auflagen des Gesundheitssystems verboten, mit einem Defibrillator einen Kontaktsport auszuüben. Die Italiener begründen den Entscheid damit, dass das Risiko zu hoch sei.

Will Eriksen überhaupt wieder spielen?

Allerdings hat diese Entscheidung der Italiener keine internationale Anerkennung. Der niederländische Nationalspieler Daley Blind hat ebenfalls einen Defibrillator und spielt weiterhin auf höchstem Niveau Fußball. Beispielsweise dürfen in den Niederlanden oder in England Profis mit Defibrillator in den Ligen spielen.

Ob Christian Eriksen überhaupt wieder auf den Platz zurückkehrt, ist noch unklar. Der Spieler hat sich noch nicht zur Fortsetzung seiner Karriere geäußert. Eriksen war im EM-Spiel gegen Finnland zusammengebrochen. Er musste noch auf dem Spielfeld reanimiert werden.

(L'essentiel/Sven Forster)