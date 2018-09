Firmino schießt PSG k.o. – knapper Sieg für Dortmund

Jürgen Klopp hat das deutsche Trainerduell mit Thomas Tuchel in der Champions League für sich entschieden. Klopps FC Liverpool setzte sich zum Auftakt der Königsklasse am Dienstagabend gegen Paris Saint-Germain mit 3:2 (2:1) durch. Für den englischen Premier-League-Club, der in der Vorsaison im Endspiel stand, war es nach dem späten Siegtreffer durch Roberto Firmino in der Nachspielzeit in Gruppe C der perfekte Start. Erstmals trafen an der Anfield Road zwei deutsche Coaches ausländischer Mannschaften in der Königsklasse aufeinander.

Borussia Dortmund gewann am Dienstagabend beim FC Brügge in Belgien mit 1:0 (0:0). Geburtstagskind Christian Pulisic erzielte in der Gruppe A in der 85. Minute den entscheidenden Treffer. Bundesliga-Rivale FC Schalke 04 kam nach zwischenzeitlicher Führung gegen den portugiesischen Meister FC Porto nicht über 1:1 (0:0) hinaus.

Firminos Tor zum 3:2 für Liverpool:

In Borussia Dortmunds Gruppe A setzte sich Europa-League-Sieger Atlético Madrid gegen die AS Monaco nach Rückstand noch mit 2:1 (2:1) durch. Galatasaray Istanbul gewann in Gruppe D, in der auch Schalke 04 spielt, 3:0 (1:0) gegen Lok Moskau. Roter Stern Belgrad und der SSC Neapel trennten sich 0:0.

Schon am frühen Abend führte Lionel Messi den FC Barcelona mit einem Tore-Dreierpack zum 4:0 (1:0) gegen PSV Eindhoven. In der Gruppe B musste sich Tottenham Hotspur nach zuletzt zwei Niederlagen in der englischen Premier League zudem auch bei Inter Mailand 1:2 (0:0) geschlagen geben.

Champions League, 1. Spieltag

Dienstag

FC Barcelona - PSV Eindhoven 4:0 (1:0)

Inter Mailand - Tottenham Hotspur 2:1 (0:0)

AS Monaco - Atlético Madrid 1:2 (1:2)

FC Brügge - Borussia Dortmund 0:1 (0:0)

FC Liverpool - Paris Saint-Germain 3:2 (2:1)

Roter Stern Belgrad - SSC Neapel 0:0

FC Schalke 04 - FC Porto 1:1 (0:0)

Galatasaray Istanbul - Lokomotive Moskau 3:0 (1:0)

Mittwoch

Ajax Amsterdam - AEK Athen 18.55 Uhr

Schachtjor Donezk - 1899 Hoffenheim 18.55 Uhr

Benfica Lissabon - Bayern München 21 Uhr

Manchester City - Olympique Lyon 21 Uhr

Real Madrid - AS Rom 21 Uhr

Viktoria Pilsen - ZSKA Moskau 21 Uhr

FC Valencia - Juventus Turin 21 Uhr

Young Boys Bern - Manchester United 21 Uhr

(L'essentiel/dpa)