Fußball-​​Superstar Ronaldo kündigt seinen Rücktritt an

101 Tore in 167 Länderspielen erzielte er für Portugal. Kapitän Cristiano Ronaldo blieb beim 0:0 in Paris gegen Frankreich ohne Treffer. Vor dem Spiel kündigte der Superstar dafür sein Karriere-Ende im Team an.

«Nach der WM 2022 mache ich Schluss», stellte Ronaldo vor dem Spitzenspiel in der Nations League klar. Die Nachricht kommt nicht ganz überraschend. Ronaldo ist 34 Jahre alt. Im Clubfußball soll der Superstürmer aber weiterhin auf Torjagd gehen.

Wo er das tun wird, ist Teil heftiger Spekulationen: Ronaldo hat bis Juni 2022 einen Vertrag bei Juventus. Danach könnte er in die USA wechseln. David Beckham betonte mehrmals, «CR7» verpflichten zu wollen.

(L'essentiel/mh)