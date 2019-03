Zidane kehrt zu Real zurück

Erst gerade im Sommer hatte Weltmeister Zinédine Zidane Real Madrid verlassen. Dies, nachdem die Königlichen zum vierten Mal in fünf Jahren die Champions League gewonnen hatten. Der Franzose suchte eine neue Aufgabe. Diese findet der 46-Jährige offenbar darin, seinen Herzensclubs aus der Krise zu führen. Gemäß Marca.com soll die Unterschrift von Zizou noch heute gegen 18 Uhr erfolgen. Zidane soll mit sofortiger Wirkung Santiago Solari ablösen, der Zidanes Nachfolger Julen Lopetegui im Oktober 2018 beerbt hatte.

Das erfolgsverwöhnte Real Madrid wird die Saison ohne Titel beenden. In der Liga ist der Rückstand auf den Erzfeind FC Barcelona auf zwölf Punkte angewachsen. Stadtrivale Atletico hat fünf Punkte mehr auf dem Konto als Real. Im Cup scheiterten die Königlichen an Barça, und in der Champions League schieden sie in den Achtelfinals überraschend gegen Ajax Amsterdam aus.

(L'essentiel/hua)