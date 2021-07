Londoner Polizei verhaftet 49 Krawallmacher

Mit Spezialausrüstung und Schutzschildern ausgestattet, bahnten sich die Polizisten am Sonntagabend ihren Weg durch die Londoner Innenstadt. Tausende Fans stürmten nach der Niederlage gegen Italien die Straßen. Noch während des Spiels versuchten Fans ohne Ticket in die Fan-Zone am Trafalgar-Square vorzudringen.

Bildstrecke: Randale nach England-Niederlage – Polizei verhaftet 49 Krawallmacher

Andernorts mussten Beamte einschreiten nachdem Fans nach der Niederlage auf Straßenlaternen kletterten und Fackeln entzündeten wie «GOB News» schreibt. Die Nachrichtenagentur DPA berichtet von 19 verletzten Polizistinnen und Polizisten. 49 Personen seien wegen einer Vielzahl von Straftaten festgenommen worden.

Auch im Inneren des Wembley Stadions kam es zu Ausschreitungen. Fans hatten noch vor Spielbeginn die Sicherheitsbarrieren zum Stadion durchbrochen. Zum Inneren des Stadions seien sie aber nicht vorgedrungen, sagt die UEFA.

Ein Video auf Twitter zeigt Ausschreitungen zwischen Fans im Stadion, dabei sollen englische Fans auf italienische losgegangen sein.

(L'essentiel/Angela Rosser)