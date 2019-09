Salah ist auch in FIFA 20 der Schwalbenkönig

Der Gegner ist längst abgeschüttelt, der Weg zum Tor frei. Plötzlich hebt Mo Salah theatralisch ab und will ein Foul und eine Rote Karte schinden. Diese Szene belustigt derzeit das Netz.

Das Video, folgend im Artikel zu sehen, stammt aus der Demo-Version von FIFA 20, die seit Dienstagabend gratis zum Download zur Verfügung steht.

Mo Salah has a special diving trait in FIFA 20. pic.twitter.com/o7mkFryCms

Ob es sich um einen Scherz der Entwickler handelt, oder einen unbeabsichtigten Glitch, ist nicht bekannt. Es scheint aber nicht zufällig Salah zu sein, der sich in der neuesten Ausgabe der Fußball-Simulation als Schwalbenkönig hervortut.

Der Liverpool-Star musste auch im echten Leben schon mehrfach Kritik einstecken, weil er durch Schauspielerei Elfmeterpfiffe provoziert hatte. Ganz so aufdringlich wie in der Demo hat man den Ägypter aber freilich noch nie abheben sehen.

Übrigens: Schon in FIFA 19 wurde manchen Spielern die Eigenschaft «Diver», zu Deutsch «Schwalben» zugeschrieben. Salah war einer davon. Daneben schien dieser Zusatz unter anderem auch bei Neymar, Timo Werner und Cristiano Ronaldo auf.

Hier der Vergleich zum realen Mo Salah:

Tweet from Dan♕ ( @DanBiss4ka ) Dan♕ ( @DanBiss4ka ) Tweeted: Daniel James- One dive = twitter meltdown Mo Salah- pic.twitter.com/a5XwaWAB1P https://t.co/9MtlNvVH2K

Salah dive, this guy has no shame pic.twitter.com/vzMHTluHws