Leipzig bleibt an den Bayern dran

Augsburg stand kurz davor, das erste Mal in der Klubgeschichte gegen Leverkusen zu gewinnen. Nach einem groben Patzer von Leverkusen-Keeper Lomb musste Niederlechner nur noch einschieben und brachte das Heimteam schon in der 5. Minute in Führung. Über weite Strecken des Spiels zeigte die Werkself keine Reaktion auf die 4:3-Niederlage unter der Woche gegen YB. Erst in der allerletzten Sekunde (94.) schossen die Leverkusener den 1:1-Ausgleich. Der kurz zuvor eingewechselte Demarai Gray legte mustergültig für Tapsoba auf, der aus kurzer Entfernung sein erstes Saisontor erzielte. Bei den Fuggerstädtern spielte Ruben Vargas von Anfang an, konnte jedoch keine nennenswerte Akzente setzen.

Leipzig weiterhin im Titelkampf voll dabei

Im zweiten Nachmittags-Spiel gewann RB Leipzig auswärts gegen Hertha Berlin. Sehenswert dabei war Sabitzers Tor zum 0:1 (28.). Der Österreicher traf aus rund 30 Metern mit einem herrlichen Weitschuss zur Führung für RB. In der zweiten Halbzeit ließen die Leipziger nichts mehr anbrennen und kamen durch die Tore von Mukiele und Orban zu einem nie gefährdeten 0:3-Auswärtssieg. Somit schließen die Leipziger bis auf zwei Punkte zu den Bayern auf. Der Meisterkampf in der Bundesliga ist somit eröffnet.

Trainer Pal Dardai sieht auch nach dem achten sieglosen Spiel von Hertha BSC keinen Grund für übertriebene Sorge im Abstiegskampf der Bundesliga. «Das Ergebnis ist traurig. Wir sind immer wieder marschiert und haben es versucht», sagte der Chefcoach des Berliner Bundesligisten nach dem 0:3 im Olympiastadion. «Wir müssen einfach ruhig bleiben, keine Panik», forderte der Ungar.

(L'essentiel/dpa/fos)