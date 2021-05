So irre ist der Meisterschafts-​​Schlussspurt

Spanien – geht Atlético die Puste aus?

Hochspannung in der spanischen La Liga: Da der FC Sevilla am Montagabend gegen Bilbao 0:1 verlor, liegen vier Runden vor Schluss nur noch drei Teams innerhalb zwei Punkten. Atlético Madrid dominierte die Liga über weite Strecken und hatte Anfang Februar sogar noch zehn Punkte Vorsprung auf die Verfolger. Nun scheint den Colchoneros aber ein wenig die Puste auszugehen. Vor dem Spitzenspiel am kommenden Samstag beim FC Barcelona trennt Atlético und die Konkurrenz nur noch zwei Zähler. Real hat neben einiger heiklen Aufgaben in der Liga gegen Sevilla, Bilbao oder Villareal auch noch die Doppelbelastung mit der Champions League zu bewältigen, in der die Königlichen am Mittwoch bei Chelsea zum Halbfinal-Rückspiel antreten.

Frankreich – scheitert die Startruppe aus Paris?

Ganz ungewohnt kommt für den Fußballfan momentan die Tabelle in der französischen Ligue 1 daher. Dominierte Paris Saint-Germain seit dem Einstieg der katarischen Investoren die Liga fast nach Belieben, erlebt Frankreichs Fußball in dieser Saison nach längerer Zeit wieder einen echten Meisterkampf. Ähnlich wie in Spanien konnten sich über weite Strecken gleich mehrere Clubs eine ernsthafte Chance auf den Titelgewinn ausrechnen. Nach der 2:3-Niederlage gegen Olympique Lyon am Sonntag, dürfte sich zumindest für die AS Monaco der Traum von Rang Eins erledigt haben. Die Monegassen waren 2017 das vorerst letzte Team gewesen, das die Pariser Vorherrschaft unterbrochen hatte, als sie mit späteren Weltstars wie Kylian Mbappé oder Bernardo Silva an die Spitze der Ligue 1 stürmten.

In dieser Spielzeit zeichnet sich nun vor den letzten drei Partien ein Zweikampf zwischen dem aktuellen Leader Lille und PSG ab. Während die Star-Truppe aus der Hauptstadt jedoch noch in der Champions-League und im Cupfinal engagiert ist, können sich die Nordfranzosen (zurzeit ein Punkt Vorsprung auf PSG) voll auf die Jagd nach dem ersten Meistertitel seit 2011 fokussieren. War vor zehn Jahren noch ein gewisser Eden Hazard der Protagonist bei Lille, liegen die Hoffnungen heute auch auf den Schultern von Türkei-Knipser Burak Yilmaz.

Italien – Inter Mailand darf sich freuen

Seit dem 1:1 von Atalanta Bergamo bei Sassuolo am vergangenen Sonntag ist in Italien alles klar: Erstmals seit 2011 heißt der Meister in der Serie A nicht Juventus Turin, sondern Inter Mailand. Die Nerazzuri holen sich mit dem früheren Juve-Trainer Antonio Conte nach einer überragenden Rückrunde ihren 19. Scudetto und beenden damit die Ära der Turiner Dominanz zumindest vorläufig. Zu Beginn der Saison hatte noch Inters Lokalrivale, die AC Milan den Eindruck erweckt, ein ernsthafter Titelkandidat zu sein. Die Mannschaft um Enfant terrible Zlatan Ibrahimovic konnte die Leistungen aus dem Herbst jedoch nicht ganz in den Frühling konservieren und muss nun in einem dafür umso spannenderen Kampf um die Champions-League-Plätze zumindest die Rückkehr in die Königsklasse bewerkstelligen.

Deutschland – nur eine Frage der Zeit

In der Bundesliga ist die Messe im Meisterrennen zumindest rein rechnerisch noch nicht gelesen. Es bedürfte allerdings eines epochalen Fußballwunders, damit der FC Bayern nicht auch in dieser Saison wieder die Meisterschale in die Höhe stemmen kann. Die Münchner stehen unmittelbar vor dem Gewinn der neunten deutschen Meisterschaft in Serie und können bereits am kommenden Samstag mit einem Sieg im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach alles klar machen. Obwohl der Triple-Sieger der Vorsaison in dieser Spielzeit mit einigen internen Problemen wie dem öffentlich ausgetragenen Machtkampf zwischen Sportvorstand Hasan Salihamidzic und dem scheidenden Trainer Hansi Flick zu kämpfen hatte, konnte letztlich auch heuer keine Mannschaft ernsthaft ins Titelrennen eingreifen. Am ärgsten bedrängt wurde Bayern in dieser Saison noch von RB Leipzig, doch das Team des künftigen Münchner Übungsleiters Julian Nagelsmann musste nach der 0:1-Niederlage im Direktduell die Träume auf Rang Eins in der Bundesliga begraben.

England – City steht vor dem Triumph

In der als am kompetitivsten geltenden Liga der Welt ist die Ausgangslage ähnlich wie in Deutschland. Längst ist klar, dass Manchester City Meister wird, die Frage ist bloß noch wann. Die erste Möglichkeit wäre am Wochenende gewesen. Weil aber Manchester United gegen Liverpool wegen Fan-Protesten abgesagt wurde, muss City noch ein wenig warten.

Die Skyblues dominieren die Premier League fast nach Belieben und können mit einem Heimsieg am kommenden Wochenende gegen Chelsea den Sack frühzeitig zumachen. Das Team von Pep Guardiola könnte nach dem Gewinn des Ligacups und dem anstehenden Triumph in der Liga sogar noch das Triple schaffen. Schließlich winkt nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel der Champions League gegen PSG sogar der erstmalige Titel in der Königsklasse.

Rest der Welt – Ben Khalifa ist Meister, was ist mit Drmic?

Während sich in den Niederlanden Ajax Amsterdam am letzten Wochenende bereits frühzeitig den Titel mit einem komfortablen Vorsprung auf die PSV Eindhoven (mit Yvon Mvogo) sichern konnte, scheint in Portugal alles auf eine Meisterschaft von Sporting Lissabon herauszulaufen. Die Hauptstädter liegen vier Runden vor Schluss sechs Punkte vor dem FC Porto und zehn vor Benfica Lissabon mit Haris Seferovic. Während Seferovic zumindest den Titel als Torschützenkönig feiern könnte, dürfte sein Nationalmannschaftskollege Noah Okafor auch auf Vereinsebene gleich mehrere Trophäen in die Höhe stemmen. RB Salzburg holte sich nicht nur am vergangenen Sonntag den österreichischen Cup, sondern liegt mit sechs Punkten Vorsprung bei noch vier ausstehenden Partien auch in der Liga auf Titelkurs.



(L'essentiel/Florian Gnägi)