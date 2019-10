Schwere Auswärtsspiele für Bayern und Bayer

Der FC Bayern und Bayer 04 haben etwas gemeinsam: Auf beide warten am zweiten Gruppenspieltag der Champions League schwere Aufgaben. Die Münchner müssen an diesem Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) bei keinem Geringeren als dem Finalisten der vergangenen Saison Tottenham Hotspur um Stürmerstar Harry Kane antreten. Die Leverkusener werden sich parallel bei Italiens Serienmeister Juventus Turin um Super-Fußballer Cristiano Ronaldo beweisen müssen.

Und auch das haben die beiden deutschen Bundesligisten gemeinsam: Sie sind nach London und Turin gereist, um zu gewinnen. «Ich hoffe, dass wir in der Champions League unser Spiel von der ersten Minute an spielen werden», betonte Bayerns Torjäger Robert Lewandowski. Nachlässigkeiten wie beim 3:2 zuletzt gegen Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn werden sich die Münchner im schmucken Milliarden-Bau der Spurs nicht leisten können.

