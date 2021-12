Bergamo gegen Villarreal um einen Tag verschoben

Starker Schneefall in Bergamo hat für eine Verschiebung der Champions-League-Partie zwischen Atalanta und dem FC Villarreal gesorgt. Das Spiel der Gruppe F sollte am Mittwoch zunächst mit 20minütiger Verspätung angepiffen werden, doch «aufgrund widriger Wetterverhältnisse entschied sich Schiedsrichter Anthony Taylor aus England zusammen mit den UEFA-Funktionären und den beiden Teams für eine Verlegung.

Die Begegnung soll wohl am Donnerstag um 15 Uhr angepfiffen werden. Beide Mannschaften können das Achtelfinale noch erreichen, wobei Villarreal die bessere Ausgangslage innehat.

Due to adverse weather conditions, the referee, in conjunction with the UEFA delegate & the teams, has decided to postpone the match between Atalanta & Villarreal in Bergamo.



An announcement will be made in due course about the re-arranged date & time for this game to be played.