Ex-​​Ajax-​​Kicker (35) stirbt durch Kopfschuss

Der niederländische Fußball trauert um Jergé Hoefdraad. Dem ehemaligen Profi wurde nach einem Streit in Amsterdam in den Kopf geschossen. Er starb in einem Krankenhaus mit 35 Jahren.

Der ehemalige Jugendspieler von Ajax Amsterdam wollte bei einem Musikfestival in Amsterdam-Zuidoost einen Streit schlichten. Ein Mann schoss auf Hoefdraad mit einer Waffe und traf ihn am Kopf. Die Polizei hat den Tod des Ex-Kickers der Zeitung «De Telegraaf» bestätigt. Nach dem Schuss brach in der Halle des Festivals Panik aus, ist weiter zu lesen. Die Polizei habe bereits einen Hauptverdächtigen identifiziert.

Hoefdraad schaffte es aus der Jugendakademie von Ajax nicht in die Profimannschaft des niederländischen Top-Clubs. Für eine Profikarriere reichte es dennoch. Nach mehreren Stationen in der zweiten holländischen Spielklasse hatte er im Juli bei De Volewijckers unterschrieben – ein Club aus dem Unterhaus.

Ajax-Talent Noah Gesser stirbt bei Autounfall

Es ist bereits der zweite tragische Tod, den der niederländische Club innerhalb weniger Tage verschmerzen muss. So starb zu Beginn des Wochenendes das erst 16 Jahre alte Ajax-Talent Noah Gesser nach einem Autounfall. Auch für seinen Bruder kam jede Hilfe zu spät.





