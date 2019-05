Jogi Löw muss ins Krankenhaus

Jogi Löw musste vor den EM-Quali-Matches mit dem deutschen Nationalteam ins Krankenhaus. Warum? Nach einem Trainingsunfall leidet der Bundestrainer an Durchblutungsstörungen! Die ursprüngliche Verletzung liegt einige Wochen zurück. Löw war eine Hantel auf den Brustkorb gefallen. Zunächst nahm er den Vorfall nicht ernst.

Jetzt muss er sich in der Uni-Klinik Freiburg behandeln lassen. Zumindest eine Operation dürfte ihm nach aktuellen Informationen erspart bleiben.

Löw verpasst zwei Spiele

Bei den beiden Ländermatches gegen Weißrussland (8. Juni) und Estland (11. Juni) kann Löw nicht auf der Trainerbank sitzen. Bei den EM-Quali-Spielen wird er von Marcus Sorg vertreten.

Joachim Löw in einer Außendung: "Ich fühle mich schon wieder ganz gut, muss mich aber in den nächsten vier Wochen noch ein bisschen schonen. Ich bin in ständigem Austausch mit meinem Trainerteam, und wir werden auch rund um die beiden Länderspiele in engem telefonischen Kontakt bleiben. Marcus Sorg, Andy Köpke und Oliver Bierhoff haben im Zusammenspiel viel Erfahrung, und gemeinsam werden wir diese kurze Pause gut überbrücken."

Manager Oliver Bierhoff ergänzt: "Das Wichtigste ist, dass Jogi in ein paar Tagen wieder topfit ist. Auch wenn man spürt, dass er am liebsten schon wieder am Trainingsplatz stehen würde, ist es sicher richtig, sich noch zu schonen. Marcus Sorg und Andy Köpke kennen die Abläufe und die Mannschaft sehr gut, sie besprechen ohnehin alles eng mit Jogi."

(L'essentiel/SeK)