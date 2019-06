«Plötzlich fand ich meinen Sohn auf dem Boden»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Er galt als das große englische Supertalent. Mit 16 debütierte Jack Wilshere bereits bei Arsenal und wurde so zur Hoffnung einer ganzen Nation. Das war 2008, zehn Jahre später wechselte der Mittelfeldspieler ablösefrei zu West Ham United. Dazwischen wurde er zweimal ausgeliehen und verpasste aufgrund von Verletzungen insgesamt 155 Pflichtspiele. Mit nur 27 Jahren hat Wilshere schon mehr erlebt als mancher Fußballprofi. Und auch seit er vergangenen Sommer zu West Ham wechselte, musste er verletzungsbedingt bei 30 Pflichtspielen passen – im Zeitraum von rund 193 Tagen.

Sportler-Doku



Das Video zeigen wir in Kooperation mit der Agentur Das Video zeigen wir in Kooperation mit der Agentur Athlete's Stance . Die Verantwortlichen, unter anderem Johan Djourou, haben sich auf Dokumentationen aus Sicht der Sportler spezialisiert.

Seine härteste Zeit erlebte er aber in der Saison 2015/16, als er 247 Tage am Stück keine Partie bestreiten konnte. Doch dies war für ihn zweite Priorität. Er dachte sogar daran, den Fußball ganz sein zu lassen. Es waren private Sorgen, welche die Rehabilitation vom Haarriss im Wadenbein hinauszögerten. Vor allem die Anfälle seines Sohnes sorgten dafür, dass Wilshere und seine Frau Nächte lang kein Auge zubekamen. In der Kurzdoku oben spricht Wilshere über diese Leidenszeit – und wie Trainerlegende Arsène Wenger damit umging.

(L'essentiel/fas)