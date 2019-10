Gladbach stürmt mit 5:1 gegen Augsburg

Borussia Mönchengladbach ist mit einem Kantersieg gegen den am Sonntag nicht erstligatauglichen FC Augsburg zum ersten Mal seit 2963 Tagen an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga gestürmt. Beim 5:1 (4:0) gegen den Abstiegskandidaten aus Schwaben nutzte Ur-Borusse Patrick Herrmann mit zwei Toren (8. Minute/13.) seine Startelf-Chance, drei Tage nachdem er seinem Team als Joker beim 1:1 bei Basaksehir Istanbul bereits einen Punkt gerettet hatte. Zudem ließen Denis Zakaria (2.), Alassane Plea (39.) und Breel Embolo (83.) das insgesamt schwache Spiel in der Europa League am Donnerstag vergessen.

«Wir hatten alles unter Kontrolle, waren auf den Punkt da. Ich war noch nie mit Gladbach Tabellenführer, das ist ein schöner Nebeneffekt», sagte Ex-Weltmeister Christoph Kramer bei DAZN und hob vor allem den Einfluss von Trainer Marco Rose hervor: «Der Trainer hat immer den größten Anteil im heutigen Fußball. Da müssen wir nicht drüber reden. Daher hat auch unser Trainer den größten Anteil.»

Allerdings verloren die Borussen ihren in dieser Saison bislang starken Sommer-Zugang Stefan Lainer - der Rechtsverteidiger musste nach einer Stunde verletzt vom Feld getragen werden - und zudem Matthias Ginter. Florian Niederlechner (80.) schoss Augsburgs Ehrentreffer. «Wenn du so pennst und so eine schlechte Halbzeit spielst, hast du in der Bundesliga keine Chance», sagte er.

Führung schon nach 90 Sekunden

Letztmals hatten die Gladbacher noch unter dem jetzigen Dortmunder Coach Lucien Favre am 26. August 2011 an der Tabellenspitze der Beletage gestanden. Damals allerdings schon nach drei Spielen der Saison. Diesmal ist das Team von Coach Rose mit 16 Punkten nach sieben Spieltagen Spitzenreiter. Am Tag zuvor hatte Titelverteidiger Bayern München überraschend 1:2 gegen Hoffenheim verloren und auch die Mitfavoriten RB Leipzig (1:1 in Leverkusen) und Dortmund (2:2 in Freiburg) ließen wichtige Punkte liegen.

Die Borussen spielten diesmal bereits in der Anfangsphase die erschreckend schwachen Gäste an die Wand. Derart gut und überlegen hatten die Gladbacher in dieser Saison bislang nur in der ersten Halbzeit beim 1:0-Derbysieg beim 1. FC Köln gespielt. Da waren sie aber lange nicht so effektiv. Diesmal führte die Borussia schon nach 90 Sekunden, weil Augsburgs Defensive den Namen an diesem Tag nicht verdiente.

Das in Gladbach nicht konkurrenzfähige Team von Trainer Martin Schmidt ließ Borussias Angriff viel zu viel Platz und verweigerte zumindest am Anfang jegliche Zweikämpfe. Später übertrieben es die frustrierten Augsburger hingegen mit ihrer Härte. Nach der frühen Führung durch Zakaerias erstes Saisontor nach Vorarbeit von Marcus Thuram legte Alassane Plea zweimal Doppeltorschütze Herrmann auf - das Spiel war schon nach nicht einmal einer Viertelstunde entschieden. Kurz vor der Pause bekam Plea zudem sein erstes Heimtor dieser Saison vom schwer patzenden FCA-Keeper Tomas Koubek geschenkt. Nach der Pause glich die Partie dann einem Trainingsspiel.

In zwei Wochen wartet Bayern München

Damit ist das Borussen-Stamm-Trio im Sturm - Plea, Thuram und der diesmal erst in der 53. Minute eingewechselte Breel Embolo - an 13 der bisherigen 15 Gladbacher Tore beteiligt. Allerdings wurde es dem gesamten Gladbacher Team, das trotz der Tabellenführung in dieser Saison spielerisch bislang wenig überzeugte, viel zu einfach gemacht. Auch in der Europa League hatte die Borussia kaum wie ein Bundesliga-Spitzenteam gespielt. Rose hatte auf das schwache 1:1 in Istanbul am Donnerstag mit vier Wechseln reagiert.

Am Sonntag spielte sich das Rose-Team dann phasenweise in einen Rausch und fährt nun als Tabellenführer nach der Länderspielpause am 29. Oktober zu Borussia Dortmund. Für Augsburg wird es nicht einfacher. In zwei Wochen wartet im Derby der FC Bayern München.

(L'essentiel/dpa)