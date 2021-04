«Erschreckend, bedenklich und peinlich»

Das letzte WM-Quali-Spiel für Jogi Löw als Trainer der deutschen Nationalmannschaft endete mit einer Niederlage. Es ist die erste Niederlage in einer Qualifikation für eine Weltmeisterschaft seit knapp 20 Jahren. Gegen Nordmazedonien, die Nummer 65 der Weltrangliste, setzte es in Deutschland eine 1:2-Pleite ab. Was man allerdings nicht vergessen darf: Die Nordmazedonier spielen derzeit besser als es ihr Fifa-Ranglistenplatz zeigt. An der EM im Sommer sind sie ebenfalls am Start.

Seit dem Gruppenaus an der WM 2018 steht das DFB-Team in der Kritik. Nach der Niederlage vom Mittwoch haben die Kritiker in den heimischen Medien neues Futter. Aber auch im Ausland gibt es harte Worte. Hier einige Schlagzeilen.

Bild

Unfassbare Niederlage – wie peinlich

«So brauchen wir zur EM im Sommer gar nicht erst anzutreten... Mit einem erbärmlichen Auftritt blamiert sich die deutsche Nationalmannschaft bis auf die Knochen und verliert in Duisburg 1:2 gegen Nordmazedonien.

Sport 1

«Die DFB-Elf legt sich zum Osterfest ein Ei ins eigene Nest. Die Blamage gegen Nordmazedonien ist schlimmer als das 0:6 von Sevilla.»

Focus

«Es ist ein fußballerischer Offenbarungseid – und eine historische Niederlage. Am Ende der Ära Löw steht der DFB vor einem Scherbenhaufen.»

Aus England heißt es:

Mirror

Nordmazedoniens Presse kommentiert das hingegen so:

makfax.com

«Nordmazedonien hat Deutschland in Duisburg K.O. geschlagen. (...). Die (nord-)mazedonische Fußball-Nationalmannschaft verzeichnete den größten Sieg ihrer Geschichte. (...) Dies zeigt, dass die Equipe von Igor Angelovski für große Wettbewerbe wie die Europameisterschaft in diesem Sommer gerüstet ist. (...) Bravo!»

vecer.mk

Der großartige Pandev und der diamantene Elmas traten Deutschland in die Knie (...) Es ist definitiv der größte Sieg in der Geschichte (Nord-)Mazedoniens.»

telma.mk.com

«Unsere Mannschaft spielte ein perfektes Match, sicher und entschlossen in der Verteidigung und chirurgisch präzise im Angriff. Die Anlage des (nordmazedonischen) Spiels verhinderte, dass Deutschland seinen eigenen Spielstil durchsetzen und trotz seiner Dominanz im Ballbesitz mehr Torchancen herausspielen konnte.»

(L'essentiel/Sven Forster)