Halbfinale! FCS holt Sieg für die Geschichtsbücher

Noch nie in der 85-jährigen Historie des DFB-Pokals hat es ein Verein aus der vierten Liga in das Halbfinale des Wettbewerbs geschafft. Das änderte sich am Dienstagabend im saarländischen Völklingen. Dort fügte der 1.FC Saarbrücken seinem Pokalabenteuer das nächste Kapitel hinzu. Der Regionalligist besiegte Fortuna Düsseldorf, den haushohen Favoriten aus dem deutschen Fußball-Oberhaus, mit 7:6 (1:0, 1:1) im Elfmeterschießen. FCS-Trainer Lukas Kwasniok sagte nach dem Spiel: «Wie meine Mannschaft heute gearbeitet hat, ist nicht in Worte zu fassen.»

Dass es für Düsseldorf im Hermann-Neuberger-Stadion nicht leicht werden würde, war bereits in den ersten Minuten zu erkennen. Die Saarländer konzentrierten sich keineswegs nur auf die Abwehr, sondern spielten auch immer wieder mutig nach vorne.

Auch wenn Düsseldorf durch Jean Zimmer (10.) und Alfredo Morales (26.) zu guten Chancen kam, war - bis auf das deutliche Plus beim Ballbesitz - wenig von dem Drei-Klassen-Unterschied zu sehen. Dann der Schock für den Bundesligisten: Gillian Jurcher tankte sich durch das zentrale Mittelfeld und bediente den mitgelaufenen Tobias Jänicke. Der blieb cool und schob zur 1:0-Führung für den FCS ein (31.).

Daniel Batz. The man. The myth. The legend.



5 (FIVE) penalties saved in one cup tie. You've never seen the like #FCSF95 pic.twitter.com/wI6KsIQeR2 — The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) March 3, 2020

Ein wahrer Krimi

Danach spielte aber praktisch nur eine Mannschaft: die Fortuna. Rouwen Hennings scheiterte nach einigen Hochkarätern mit seinem Elfmeter in der 82. Minute noch an FCS-Torwart Daniel Batz. Der Ausgleich fiel dann aber acht Minuten später, in Minute 90. Für den FCS ein ganz bitterer Zeitpunkt, denn die Sensation war schon zum Greifen nahe. Mathias Jörgensen war nach einem Eckball und einer Vorlage des aufgerückten Düsseldorfer Keepers Florian Kastenmeier per Kopf erfolgreich.

Weil auch die Verlängerung keine Entscheidung herbeiführte, ging es ins Elfmeterschießen. Und anders als in der regulären Spielzeit, war hier das bessere Ende aufseiten der Saarbrücker. Es entwickelte sich ein wahrer Krimi: Auf beiden Seiten verschossen vier Schützen. Erst mit dem elften Versuch endete das Spiel. Batz parierte ausgerechnet gegen den Torschützen Jörgensen und sorgte für Begeisterungsstürme, die der FCS vielleicht Jahrzehnte nicht mehr gesehen hat. Insgesamt hielt Batz fünf Elfmeter und avancierte damit zum Helden des Abends. «Ich freue mich sehr für ihn. Er arbeitet jeden Tag wie ein Wahnsinniger. Dafür hat er sich jetzt belohnt», sagte sein Trainer.

(Sebastian Weisbrodt/L'essentiel)