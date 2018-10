Neue Vorwürfe gegen Ronaldo stehen im Raum

Artikel per Mail weiterempfehlen

Cristiano Ronaldo erzielte am Samstag in der Serie A bei Udinese das 2:0 für Juventus Turin. Seine Mannschaft siegte denn auch mit diesem Resultat und feierte den zehnten Erfolg im zehnten Saisonspiel. Eine Woche zuvor hatte der Superstar beim 3:1 über Napoli alle Tore des italienischen Rekordmeisters vorbereitet. Sportlich befindet sich der 33-Jährige in Hochform.

Neben dem Fußballplatz muss sich der Portugiese mit einem Vergewaltigungsvorwurf befassen. Die US-Amerikanerin Kathryn Mayorga unterstellt dem Stürmer, sie im Juni 2009 in einem Hotelzimmer in Las Vegas sexuell missbraucht zu haben. Dies bestreitet Ronaldo vehement. Nun soll eine zweite Frau den fünffachen Weltfußballer beschuldigen, sie sexuell belästigt zu haben.

Polizei von Las Vegas informiert

Laut der englischen Daily Mail ist die Frau mit dem Londoner Anwalt Leslie Stovall in Kontakt getreten, der auch Mayorga vertritt. «Ich habe einen Anruf von einer Frau bekommen, die behauptet, eine ähnliche Erfahrung gemacht zu haben», wird Stovall von der Daily Mail zitiert.

Der Jurist nannte allerdings den Namen der Frau nicht und gab auch keine weiteren Details preis. Er sagte lediglich, dass er die Angaben der Frau an die Polizei in Las Vegas weitergeleitet habe. Diese hatte bereits vergangene Woche neue Ermittlungen gegen Ronaldo angekündigt.

(L'essentiel/ddu/sda)