Bittere Pleite für die Bayern bei Aufsteiger Bochum

Furioser Kantersieg im Hinspiel, peinliche Pleite im Rückspiel – Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern ist ohne Kaptän Manuel Neuer mächtig ins Straucheln geraten. In Abwesenheit ihres Stammtorhüters unterlagen die Münchner beim Aufsteiger VfL Bochum mit 2:4 (1:4), Verfolger Borussia Dortmund könnte den Rückstand am Sonntag mit einem Sieg auf sechs Punkte verkürzen. Vor 8500 Zuschauern im Ruhrstadion nahmen die Bochumer in furioser Manier Revanche für das deutliche 0:7 Mitte September in München.

Vier Gegentore noch vor der Pause; das hat der FC Bayern lange nicht erlebt. Der 1:4-Halbzeitstand am Samstagnachmittag beim VfL Bochum hatte etwas Historisches. Mehr als drei Gegentore in den ersten 45 Minuten hatte der deutsche Fußball-Rekordmeister nämlich zuletzt am 22. November 1975 kassiert, damals stand es bei Eintracht Frankfurt zur Pause 0:5 – und am Ende 0:6.

Lewandowski-Doppelpack bleibt nutzlos

Christopher Antwi-Adjei (14.), Jürgen Locadia (38./Handelfmeter), Cristian Gamboa (40.) und Gerrit Holtmann (44.) trafen für den VfL gegen die Bayern, die durch Weltfußballer Robert Lewandowski (9.) in Führung gegangen waren. Es war der höchste Pausenrückstand der Münchner in der Bundesliga seit dem 10. November 2007 (0:3 beim VfB Stuttgart, Endstand: 1:3). Die Bochumer schossen erstmals seit dem 5:4 (4:0) gegen den VfL Wolfsburg am 4. November 2007 wieder vier Tore in einer Halbzeit.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb eine Reaktion des Tabellenführers lange aus. Im Gegenteil: Bochum schoss sogar zwei weitere Tore, die aber wegen einer vorangegangenen Abseitsstellung jeweils aberkannt wurden. Superstar Lewandowski brachte die Bayern in der 75. Minute nochmals auf 2:4 ran und traf dann in den Schlussminuten noch den Pfosten. Letztlich reichte das aber nicht mehr für eine erfolgreiche Aufholjagd des deutschen Branchenprimus.

Gladbach kann doch noch gewinnen

Einen wichtigen Sieg landete am Samstag dafür Borussia Mönchengladbach. Mit Yann Sommer, Nico Elvedi und Breel Embolo in der Startelf schlug die «Fohlenelf» den FC Augsburg mit 3:2 und distanzierte damit den Rivalen im Abstiegskampf auf vier Punkte in der Tabelle. Bei Augsburg stand Ruben Vargas in der Anfangsformation, Andi Zeqiri wurde in der 78. Minute eingewechselt.

Der immer noch abgeschlagene Tabellenletzte Greuther Fürth hat beim 2:1 gegen Hertha BSC dank zwei Toren des Schweden Branimir Hrgota derweil den ersten Bundesliga-Heimsieg vor seinen Fans gefeiert und die Lage der 2022 weiter sieglosen Berliner im Abstiegskampf verschärft. Der Ex-Basler Afimico Pululu kam bei Fürth in der Schlussphase rein und half mit, die drei Punkte über die Zeit zu bringen.

(L'essentiel/flo/dpa)