Schottland plant letzten EM-​​Test gegen Luxemburg

Die schottische Nationalmannschaft wird am 6. Juni ein Freundschaftsspiel gegen Luxemburg bestreiten. Dies teilte der Luxemburger Fußballverband (FLF) am Dienstag in einer Presseerklärung mit.

Das Spiel gegen die Mannschaft von Trainer Luc Holtz, die sich Ende März in Dublin noch mit einem Sieg gegen Irland (0:1) beweisen konnte, dient den Schotten als Vorbereitung auf die Europameisterschaft, die ab 11. Juni ausgetragen wird. Schottland spielt in der Gruppe D mit Kroatien, England und der Tschechischen Republik.

«Der Veranstaltungsort und die Anstoßzeit stehen noch nicht fest», so der FLF.

(nc/L'essentiel)