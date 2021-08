Fifa erhält 183 Millionen Euro Schadenersatz

Für Verluste aus jahrelanger Bestechungskriminalität hochrangiger Funktionäre hat die US-Generalstaatsanwaltschaft der Fifa-Stiftung eine finanzielle Entschädigung in Höhe von 201 Millionen US-Dollar (rund 183 Millionen Euro) zugesprochen. Dies teilte der Fußball-Weltverband am Dienstagabend mit. Entsprechende Verluste hätten sowohl die Fifa als auch ihre Kontinentalverbände Concacaf (Nord- und Mittelamerika und Karibik) und Conmenbol (Südamerika) erlitten.

Justice Department Approves Remission of Over $32 Million in Forfeited Funds to Victims in the FIFA Corruption Case



Victim Petition for Remission Granted Up To a Total of More Than $201 Million in Losseshttps://t.co/hwMkziZlzx