Kimmich könnte Kapitän des FC Bayern werden

Kapitän Manuel Neuer (34) sieht in Mitspieler Joshua Kimmich (25) einen geeigneten Nachfolger für dieses Amt beim FC Bayern München. «Jo erfüllt die Voraussetzungen», sagte Neuer in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der Sport Bild.

«Er spricht sehr viel, steht mit Ratschlägen immer zur Seite, ist auch für mich ein wichtiger, meinungsstarker Ansprechpartner. Dementsprechend denke ich, dass Jo in Zukunft diese Rolle einnehmen kann und wird», sagte Neuer.

Kimmich ist derzeit verletzt und kann in diesem Jahr absehbar nicht mehr für den deutschen Rekordmeister auflaufen.

(L'essentiel/dpa)