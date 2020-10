Ronaldo isoliert sich – und Andrea vermisst ihn

Was Cristiano Ronaldo in seiner Quarantäne so macht? Keine Ahnung. Man kann nur spekulieren. Vermutlich wird er schlafen, auf dem Hometrainer strampeln, die Sonne genießen oder seine neue Frisur (kahl rasiert) seinen Fans präsentieren. All das ist jedenfalls dem Instagram-Account des 35-Jährigen zu entnehmen.

Was er mit Sicherheit aber nicht macht, ist die Nähe seiner Freundin Georgina Rodriguez zu genießen. Und das liegt nicht daran, dass das Model und der Fußballer Streit haben. Nein, keine Sorge.

Der Grund ist einfach und schnell gesagt: Während Ronaldo noch immer an Corona erkrankt ist, weiterhin keinen negativen Covid-19-Test vorweisen kann, ist die Spanierin negativ auf das Virus getestet worden. Dies bestätigte die 26-Jährige gegenüber portugiesischen Zeitungen.

«Bis Freitag gab es keine Neuigkeiten»

Die Folge: Der Portugiese und Rodriguez halten sich auf verschiedenen Etagen ihres Hauses in Turin auf. Und sie kümmert sich um die Kinder Cristianinho (10), Eva und Mateo (3) sowie Alana Martina (2). «Er ist mit Georgina und den Kindern im selben Haus, aber in getrennten Räumen, und sie passen sehr auf», bestätigte auch Dolores Aveiro, die Mutter des Fußballstars.

Wie lange die beiden die Trennung im selben Haus noch aufrechterhalten müssen, ist unklar. «Bis Freitag gab es keine Neuigkeiten zu Cristiano. Wir warten auf das Ergebnis des Tests», sagte Juve-Trainer Andrea Pirlo vor der Partie gegen Hellas Verona am Wochenende. Ob Ronaldo daher am Mittwoch in der Königsklasse gegen den FC Barcelona mit Lionel Messi auflaufen wird, ist fraglich.

Für einen Einsatz in der Serie A müsste der Portugiese, der Mitte Oktober erstmals positiv auf Covid-19 getestet wurde, 48 Stunden vor der Partie einen negativen Corona-Test vorlegen.

Juve hofft auf negativen Test

Pirlo und seine Mitspieler würden sich wohl freuen, wenn ein solcher Test baldmöglichst vorliegt. Denn Ronaldo fehlt Juventus. Und das sehr. Seit der Superstar nicht mehr auf dem Platz steht, fehlen dem italienischen Rekordmeister Tore, Siege und Punkte.

In der letzten Saison gelangen dem Portugiesen in 33 Einsätzen 31 Tore. Ob er daran denkt, wenn er daheim die Sonne genießt, auf dem Hometrainer strampelt oder seiner Freundin Georgina Rodriguez aus der Ferne zuwinkt?

(L'essentiel/Nils Hänggi)