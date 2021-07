RFCU Luxembourg scheitert gegen Breidablik

Der RFCU hatte stark begonnen, bevor sie bei ihrem Auftakt in der Europa Conference League eingebrochen sind. Enttäuschen, aber nicht wirklich überraschend, befindet sich das isländische Team von Breidablik mitten in der Saison, während die der Luxemburger nach zwei Wochen Pause und drei Wochen Vorbereitung gerade erst beginnt.

Yann Mabella erzielte das erste Tor für die Hauptstädter, indem er eine abgefälschte Flanke perfekt verwertete (15., 1:0). Dann verdoppelte er seinen Treffer nach einem langen Lauf (34., 2:0) zum 2:0.

Doch die Männer von Jeff Saibene brachten den Ball nicht wirklich aus dem eigenen Strafraum und mussten bald darauf die Antwort von Gisli Eyjolfsson hinnehmen, der den Ball an Romain Ruffier vorbei schoss (37', 2:1).

Drittes Tor der Isländer fällt kurz vor Schluss

In der 60. Minute rettete Ruffier mit schnellem Reflex einen Schuss von Thomas Mikkelsen aus kurzer Distanz, doch nur wenige Minuten später kassierte RFCU erneut einen Gegentreffer. Mikkelsen nutzte ein Durcheinander in der luxemburgischen Abwehr zum Ausgleich ausgleichenden 2:2 in der 65. Minute. Damir Muminovic brachte den Tabellenvierten der BGL-Ligue in der zweiten Halbzeit mit einem wuchtigen Schuss aus der Ecke endgültig ins Wanken (88., 2:3).

Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag (21 Uhr) in Island statt. Die qualifizierte Mannschaft trifft in der zweiten Vorrunde auf Austria Wien, den neuen Verein des luxemburgischen Nationalspielers Marvin Martins.

(tv/L'essentiel)